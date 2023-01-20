Мир 20 января 2023, 11:46 «Переговоры идут сложно». Гросси рассказал о консультациях по зоне безопасности ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: консультации по зоне безопасности ЗАЭС продолжатся в ближайшее время РИА «Новости»

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Консультации с российской и украинской сторонами по созданию зоны вокруг Запорожской атомной электростанции продолжатся в ближайшие дни и недели, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заметил, что переговорный процесс пока идет не просто, сообщил ТАСС.

«Все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, но переговоры идут очень сложно», — сказал Гросси.

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Также он обратил внимание, что в скором времени эксперты МАГАТЭ начнут миссию на Хмельницкой АЭС. В минувшую среду, 18 января, специалисты приступили к мониторингу на Чернобыльской АЭС.

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Гросси сообщал, что миссии МАГАТЭ будут работать на всех АЭС на территории Украины, потому что сейчас это необходимо для обеспечения ядерной безопасности и защиты.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что с начала 2023 года ВСУ не наносили удары по территории Запорожской атомной электростанции.