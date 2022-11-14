Мир 14 ноября 2022, 12:27 «Переговоры должны учитывать ситуацию на земле». МИД России назвал вывод войск неприемлемым Замглавы МИД РФ Грушко назвал условие Финляндии для переговоров с Украиной неприемлемым РИА «Новости»

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Франция и Австрия не предпринимают никаких дипломатических усилий для возобновления переговоров России и Украины. Условие же Финляндии о выводе российских войск неприемлемо. Об этом заявил на брифинге замминистра иностранных дел России Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры должны учитывать ситуацию на земле», — сказал он.

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Некоторые европейские страны призывают дипломатическим путем добиться возобновления переговоров, в том числе Франция и Австрия. Однако, по словам замминистра, реальных шагов они не предприняли. Он назвал это просто риторикой.

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Приложить больше дипломатических усилий предложил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило РИА ФАН. Своей стране он дал роль посредника. Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто заявил, что переговоры возможны только после вывода российских войск из зоны спецоперации.

Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что переговоры могут пройти во второй половине 2023 года. Он связал их с электоральными циклами в России и США.