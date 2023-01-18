Эксклюзив 18 января 2023, 13:18 Переговоры без достижения целей спецоперации окажутся бессмысленными Журналист Светов назвал переговоры на условиях Украины бессмысленными РИА «Новости»

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На Украине допустили проведение переговоров с Россией при соблюдении принципов гуманитарного права. Политолог, журналист Юрий Светов объяснил «360», что бессмысленно обсуждать что-либо без достижения целей спецоперации.

Он прокомментировал слова пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова о возвращении к переговорам при соблюдении принципов территориальной целостности и суверенитета страны, верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что конфликт не повторится. Светов согласился с тем, что Россия, призывая киевский режим к диалогу, приглашает его подписать ультиматум.

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«С моей точки зрения, он вообще-то говорит правду. <…> [То, что] Украина должна выполнить — можно называть это ультиматумом, можно — требованиями России, которые сформулировали в декабре прошлого года. Благодаря поддержке союзников НАТО и США этого не случилось», — сказал он.

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Журналист заявил, что все условия России, в том числе признать новые территориальные реалии, остались в силе. По его словам, пока обсуждение сводили к тому, чтобы восстановить границы Украины то на начало февраля 2022 года, то 2014 года и возместить ущерб. Светов обратил внимание на то, что все так называемые союзники, например Турция, ООН или папа римский, пытались вынудить Россию согласиться с позицией Украины.

«С моей точки зрения, это бессмысленные разговоры. Но нашей власти виднее, как это произойдет. Но если мы не доведем спецоперацию до тех результатов, которые объявили, то через некоторое время все повторится», — сказал он.

Ранее британский журналист Мэри Дежевски назвала требования России правомерными, так она лишь хочет чувствовать себя в безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал неприемлемым признание выхода некоторых регионов из состава Украины.