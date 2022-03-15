Кремль назвал позитивным факт продолжения переговоров с Украиной

Кремль считает позитивным сам факт проведения переговоров с Украиной по урегулированию нынешней ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы», — сказал он.

Также Песков заявил, что продолжение переговоров с США по гарантиям взаимной безопасности вряд ли возможно, поскольку ситуация поменялась коренным образом.

«Появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что Россия заинтересована в диалоге со всеми странами, если с их стороны будет конструктивный подход к работе.

Песков прокомментировал высказывание представителя офиса президента Украины Алексея Арестовича, допустившего, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

«Давать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность», — заключил Песков.