Европарламент вступил за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС

В Европарламенте призвали пересмотреть отношения ЕС с Турцией. Депутаты считают, что Брюссель должен официально приостановить переговоры о вступлении страны в союз.

В докладе Европейского парламента по Турции указано на падение отношений между Анкарой и ЕС «до исторического минимума». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Отношения между ЕС и Турцией <…> ухудшились до такой степени, что ЕС должен глубоко пересмотреть их», — заявили депутаты.

Турция, по их мнению, все больше отдаляется от ценностей и стандартов Евросоюза. Поэтому в Брюсселе должны приостановить переговоры о вступлении государства в союз, если поведение Анкары не изменится.

Турецкая сторона, уточнила «Газета.ru», отвергла отчет ЕП по Турции. В стране заявили, что членство в ЕС по-прежнему считают своей стратегической целью. Документ в Анкаре назвали неприемлемым и предвзятым.

В МИД Турции заявили, что ожидают от Европарламента усилий для улучшения отношений между Евросоюзом и Анкарой. Ждут от парламентариев и действий по дальнейшей интеграции страны в ЕС.