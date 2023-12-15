Мир 15 декабря 2023, 13:47 Переговорами о вступлении Украины в ЕС хотели досадить России — Кремль Пресс-секретарь Песков: решение о переговорах по Украине в ЕС политизировано Monika Skolimowska/dpa/globallookpress

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Решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз приняли для того, чтобы досадить России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге предупредил о рисках приема этих стран, сообщили «Известия».

Переговоры о вступлении в ЕС, по его словам, могут продлиться годами и десятилетиями. Дмитрий Песков объяснил, что новые члены сообщества должны соответствовать жестким критериям, и пока ни Украина, ни Молдавия не отвечают этим требованиям.

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«Понятно, что это абсолютно политизированное решение. <…> К нашему сожалению, каждый раз желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к ней», — сказал он.

Дмитрий Песков сказал, что таким образом Евросоюз хотел продемонстрировать этим странам свою поддержку. Сообщество, по его мнению, и так переживает нелучшие времена с точки зрения функционирования, экономики и других аспектов, и такие новые члены могут дестабилизировать его. Это скажется и на России, так как она находится на том же континенте. Поэтому, заявил пресс-секретарь, власти следят за расширением союза.

На саммите Евросовета в Брюсселе решили предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз, начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины. Это решение осудили в Венгрии.