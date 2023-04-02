Мир 02 апреля 2023, 11:09 Переговорам по «Силе Сибири — 2» предрекли ускоренное завершение из-за тайваньского кризиса Эксперт Белова: ситуация вокруг Тайваня ускорит переговоры по проекту «Сила Сибири — 2» РИА «Новости»

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Тайваньский кризис может ускорить переговоры по проекту «Сила Сибири — 2». Таким мнением с РИА «Новости» поделилась директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

Она отметила, что российский трубопроводный газ по «Силе Сибири — 2» с точки зрения безопасности более привлекателен для Китая, чем СПГ из потенциально недружественных стран. В КНР взвешенно подходят к развитию газового рынка и стараются обеспечить собственной добычей не меньше половины спроса. Местным производителям полагаются льготы и другие стимулы.

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«Стимулом для ускоренного успешного завершения переговоров с Китаем [по „Силе Сибири — 2“] может стать дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня», — предположила аналитик.

В январе 2023 года Россия стала лидером по объему поставок природного газа в КНР. Он составил 2,7 миллиарда кубометров. Поставки по трубопроводу «Сила Сибири» выросли до двух миллиардов кубических метров. В конце марта стороны обсудили дальнейшее наращивание поставок.