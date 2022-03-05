Кулеба рассказал о «продуктивных» переговорах с Блинкеном

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров, которые прошли на украинско-польской границе, стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Кулеба счел состоявшуюся беседу продуктивной, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Украины.

По словам украинского министра иностранных дел, речь на встрече шла о срочном усилении обороноспособности его государства. В том числе — о защите неба от российской авиации.

Ранее Кулеба заявил, что НАТО занял пассивную позицию во время ситуации на Украине и уважения она не вызывает. За нерешительность альянса, по словам министра, приходится платить украинцам.

В МИД РФ напомнили, что Запад снабжал Украину оружием до начала спецоперации РФ. Только США с 2014 года вложили в военную помощь украинской стороне 2,7 миллиарда долларов.