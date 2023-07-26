Мир 26 июля 2023, 04:27 «Переезжаю в Россию». Турки одобрили решение Путина запретить операции по смене пола Haber 7: решение Путина запретить смену пола поддержали в Турции РИА «Новости»

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Читатели турецкого издания Haber 7 восхитились решением российского президента Владимира Путина подписать закон о запрете операций и гормональной терапии по смене пола. Жители страны заявили, что им тоже нужен такой документ.

«Переезжаю в Россию», — написал один из читателей.

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Турки в комментариях называли российского лидера человеком с большой буквы, королем и мужиком.

«В то время как в немусульманской стране (России) принимаются жесткие меры против смены пола и ЛГБТ, в мусульманской Турции есть те, кто поддерживает эти позорные, бесчеловечные формирования», — посетовал один из комментаторов.

Другой заявил, что такое же решение должны принять мусульманские и европейские страны, не считаясь с Америкой.

«Что сказать… Россия делает то, чего мы не можем сделать», — написал читатель.

«Надеюсь, это послужит примером для всех исламских стран, особенно для нашей страны, и поможет нам проснуться», — отметил другой.

Турки признали, что им нужен такой закон и обратились к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обратить внимание на этот вопрос.