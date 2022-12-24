Мир 24 декабря 2022, 12:24 Переехавшая в Сербию россиянка сравнила Белград с дырой «Царьград»: переехавшая в Сербию россиянка назвала Белград дырой РИА «Новости»

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Россиянка, переехавшая в Сербию после начала российской спецоперации на Украине, написала, что ее не впечатляет новое место жительство. Причина заключается в том, что столица страны Белград напомнила ей Саратов, сообщил телеканал «Царьград».

«Да, (Белград — прим. ред.) милая и трогательная, безусловно, но дырища. Примерно, как Саратов (да простят меня саратовчане)», — написала женщина.

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Он отметила, что в городе возникает множество бытовых сложностей. Например, нехватка такси и маленький ассортимент еды в магазинах, которая пришлась россиянке не по вкусу. Кроме того, врачи постоянно опаздывают на прием, заключила женщина.

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