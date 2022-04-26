Производство мотоциклов «Урал» переедет из России в Казахстан

Российская компания Ural Motorcycles, которая производит мотоциклы «Урал», решила перенести сборочный цех из России в Казахстан. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил президент компании Илья Хаит.

«Пока что мы не можем даже импортировать запчасти. Поэтому мы вынуждены переехать. Как минимум из Казахстана мы сможем отправлять свою продукцию за рубеж», — заявил он.

По словам Хаита, в настоящий момент производитель ничего не может ни ввезти, ни вывезти.

«А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы. В Канаде 35%, в Австралии 35%, в США 10%. В Японию мы просто не можем поставить свои мотоциклы», — продолжил президент.

Хаит уточнил, что мотоциклетный завод в Ирбите продолжит работу, но сосредоточится на разработке элементов корпуса и рам.

«Петропавловск в Казахстане стал для нас самым простым вариантом переноса производства, тем более в обеих странах схожие юридические режимы», — заключил он.

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