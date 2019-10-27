  • «Передовые „достижения демократии“ и Евромайдана?» — Поклонская об угрозах «Азова»

    27 октября 2019, 22:39

    Александра Каширина

    Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала угрозу главы спецподразделения «Азов» ввести боевиков в Донбасс. Об этом сообщило РИА «Новости».
    «Передовые „достижения демократии“ и Евромайдана?» — Поклонская об угрозах «Азова»

    «Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины „евроинтеграции“ или передовые „достижения демократии“ и Евромайдана?» — написала Поклонская в «ВКонтакте».

    Лидер «Азова» пообещал ввести в Донбасс 10 тысяч боевиков

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    По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский начинает осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки, а не Россия.

    Билецкий записал обращение к Зеленскому после поездки последнего в Донбасс. Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск, предусмотренным «формулой Штайемайера». С одним из бойцов у него состоялся разговор в повышенных тонах.

    В обращении лидер «Азова» заявил, что Зеленский «сдает огромную территорию». Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом «формулы Штайнмайера» вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.