«Возможно, я что-то не понимаю, и это не махновщина, а результаты успешно реализованной предыдущим руководством Украины „евроинтеграции“ или передовые „достижения демократии“ и Евромайдана?» — написала Поклонская в «ВКонтакте».

Лидер «Азова» пообещал ввести в Донбасс 10 тысяч боевиков Подробнее

По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский начинает осознавать, что в Донбассе Киеву противостоят неуправляемые военные группировки, а не Россия.

Билецкий записал обращение к Зеленскому после поездки последнего в Донбасс. Накануне украинский президент прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск, предусмотренным «формулой Штайемайера». С одним из бойцов у него состоялся разговор в повышенных тонах.

В обращении лидер «Азова» заявил, что Зеленский «сдает огромную территорию». Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом «формулы Штайнмайера» вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.