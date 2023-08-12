Мир 12 августа 2023, 11:09 Передовую систему охлаждения для лазерного оружия создали в Китае SCMP: в Китае создали прорывную систему охлаждения для лазерного оружия piqsels

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Ученые из китайского Национального университета оборонных технологий разработали прорывную систему охлаждения для лазерного оружия. Об этом написало издание South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что это «огромный прорыв» в совершенствовании характеристик высокоэнергетических лазерных систем. В процессе стимулированного излучения лазеры генерируют высокоэнергетические лучи. Направление лазерного луча задают зеркала и линзы. При этом проходящий через воздух луч нагревает содержащиеся в нем газы, в результате создается турбулентный поток и луч может рассеяться, его точность — снизиться, а зеркала и линзы могут испортиться из-за нагрева. А китайская система охлаждения позволит полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, высокоэнергетические лазеры могут работать без его накопления «бесконечно». Испытания разработки уже состоялись.

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Издание отметило, что КНР сможет использовать лазерное оружие для борьбы с беспилотниками, самолетами, ракетами. По предположению некоторых военных ученых, есть планы применить его и против космических спутников.