Мир 22 февраля 2024, 04:43 Переданные Украине кассетные снаряды отправят на черный рынок Доклад Центра Стимсона: переданные ВСУ снаряды могут отправить на черный рынок Freepik

Читать 360tv в

Отправленные Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, в том числе кассетные, могут так и не применить на поле боя, а вместо этого передать их незаконным организациям. Об этом заявили в докладе базирующегося в США аналитического Центра Стимсона.

«Сотни тысяч артиллерийских снарядов, <…> в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами», — сказано в документе.

Реклама

Авторы отметили, что боевая техника, переданная Украине со стороны западных государств, может долго храниться. Это отразится на продолжительности конфликта. Зачастую, когда боевые действия заканчиваются, оружие попадает в сферу незаконного бизнеса. Если американские власти отправляют украинской стороне кассетные снаряды, то должны позаботиться о минимизации таких рисков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки западного оружия для ВСУ привели к его бесконтрольному распространению по всей планете. По ее мнению, коррупционеры и криминальные структуры на Украине получили выгоду с этого.