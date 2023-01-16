Мир 16 января 2023, 23:51 Переданные Украине американские внедорожники исчезли Народный депутат Лерос: 50 переданных Украине американских внедорожников Chevrolet исчезли Википедия

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Американская компания General Motors предоставила Украине внедорожники Chevrolet Tahoe для гуманитарных целей, но машины бесследно исчезли. Об этом на своем YouTube-канале заявил народный депутат Гео Лерос.

По словам депутата, украинским властям передали автомобили для эвакуации раненых людей с прифронтовых территорий. Внедорожники должно было получить Мининфраструктуры, но на его балансе их так и не появилось. В одном из Chevrolet Tahoe заметили замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, который стал говорить, что машину якобы передали Госуправлению делами.

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«Я ожидаю ответа от правительства, чтобы узнать, кто ездит на этих автомобилях. Потому что, передвигаясь по Киеву, я через день вижу, как такой автомобиль возит чьи-то ягодицы от одного ресторана к другому. А эти автомобили передавались нам исключительно для эвакуации из восточных регионов», — отметил Лерос.

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Об использовании американского внедорожника Тимошенко ранее написали украинские журналисты. Замглавы офиса президента заявил, что действительно ездит на Chevrolet Tahoe, но как на служебном автомобиле.