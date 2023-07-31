Мир 31 июля 2023, 14:56 Переданные Турцией главари «Азова» вернутся на фронт Глава Нацгвардии Украины Пивненко: переданные Турцией командиры «Азова» вернутся на фронт

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Главари националистического батальона «Азов»*, переданные Турцией Украине, снова начнут участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко интернет-изданию «Украинская правда».

По его словам, нет никакого запрета на возвращение командиров «Азова»* на фронт. Переданные Турцией боевики будут сражаться в составе Нацгвардии.

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«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — процитировал Пивненко RT.

Глава Нацгвардии не смог назвать точные сроки возвращения главарей нацбатальона в зону боевых действий. Он пояснил, что это зависит от обстановки. Главари «Азова»* могут приступить к выполнению боевых задач очень скоро, вероятно, в течение месяца, подытожил Пивненко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал передачу командиров нацбатальона Украине нарушением договоренностей. По его словам, боевики должны были оставаться в Турции до завершения конфликта, а Россию о выдаче не предупредили. Пресс-секретарь президента РФ не исключил, что Турция пошла на этот шаг под давлением НАТО.

* Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.