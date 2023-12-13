Мир 13 декабря 2023, 17:06 Переданную Украине систему Patriot введут в эксплуатацию до конца года Шольц: поставленную ВСУ систему Patriot введут в эксплуатацию до конца года Sebastian Gollnow/dpa/globallookpress

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Еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, переданную Украине Германией, вскоре введут в эксплуатацию. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, чьи слова привело РИА «Новости».

«Вторая система ПВО Patriot из Германии будет введена в эксплуатацию на Украине уже в этом году», — подчеркнул немецкий политик.

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Правительство Германии ранее объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут 28 танков Leopard, гусеничные вездеходы Bandvagn 206, 40 боевых машин пехоты Marder, 54 бронетранспортера, 138 танковых пулеметов и 50 бронеавтомобилей MRAP.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бойер заявил, что немецкое правительство не откажется от поддержки Украины в 2024 году. Общий объем поставок артиллерийских боеприпасов составит около 200 тысяч единиц.

В конце октября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса изменить правила регулирования оборонной промышленности и начать запуск новых производств. Он добавил, что ситуация на Украине показала неспособность НАТО обеспечить достаточное количество оружия даже одной вступившей в конфликт стране.