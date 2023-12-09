Мир 09 декабря 2023, 20:48 Переданного финской погранохране россиянина Тордена проверит полиция Полиция Финляндии начала доследственную проверку россиянина Тордена Pxhere

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Доследственную проверку в отношении россиянина и участника диверсионно-разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена (прошлое имя — Ян Петровский) начала полиция Финляндии. Решение о возбуждении уголовного дела Генеральная прокуратура страны примет на основании материалов, предоставленных Украиной, обвинившей задержанного в терроризме. Об этом в комментарии журналистам Yle заявил заместитель руководителя ведомства Юкка Раппе.

Он напомнил, что финское законодательство разрешает проведение расследование преступлений, совершенных за границей, если это необходимо в осуществлении правосудия. Раппе добавил, что окончательное решение по Тордену примут в ближайшие дни.

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В минувшую пятницу, 8 декабря, Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции россиянина Воислава Тордена по запросу Украины. В решении отметили, что требующая выдачи страна не сможет обеспечить тюремного заключения в соответствии с европейскими нормами.

Суд постановил, что россиянина нужно освободить из-под стражи и передать пограничной службе до вынесения дальнейшего решения иммиграционной комиссии, которая рассмотрит возможность депортации.

Воислава Тордена задержали в июле этого года в аэропорту Хельсинки, когда он направлялся на самолет в Италию. Финские полицейские действовали по запросу Украины, обвинившей россиянина в серии терактов. Своей вины задержанный не признал.

Представляющая интересы Тордена адвокат Наталья Мальгина заявила, что у подзащитного есть вид на жительство в Европе, который он получил на основании учебы своей жены. Она подчеркнула что задержание ничем не обосновано.