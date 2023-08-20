20 августа 2023, 03:06
Переданное ВСУ оружие США утекло на черный рынок
Полковник Макгрегор: переданное Украине оружие США появилось на черном рынке
Украина перепродает поставляемое ей оружие из США на черном рынке. Такую версию высказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник заявил, что оружие может перепродаваться на черном рынке, а вырученные деньги поступают «не туда, куда им положено». Макрегор призвал американцев задуматься об этом и попытаться разобраться в ситуации.
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С министерством обороны Украины связан целый ряд коррупционных скандалов. В частности, согласно расследованию украинских СМИ, Минобороны закупало продукты для военнослужащих в несколько раз дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. По этому факту была назначена проверка государственной аудиторской службы Украины.
В августе появилась информация, что от президента Украины потребовали найти замену министру обороны Алексею Резникову, чье имя связано с коррупционными скандалами. Западные страны предлагали назначить женщину на этот пост.
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