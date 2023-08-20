Мир 20 августа 2023, 03:06 Переданное ВСУ оружие США утекло на черный рынок Полковник Макгрегор: переданное Украине оружие США появилось на черном рынке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина перепродает поставляемое ей оружие из США на черном рынке. Такую версию высказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник заявил, что оружие может перепродаваться на черном рынке, а вырученные деньги поступают «не туда, куда им положено». Макрегор призвал американцев задуматься об этом и попытаться разобраться в ситуации.

Реклама

С министерством обороны Украины связан целый ряд коррупционных скандалов. В частности, согласно расследованию украинских СМИ, Минобороны закупало продукты для военнослужащих в несколько раз дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. По этому факту была назначена проверка государственной аудиторской службы Украины.

В августе появилась информация, что от президента Украины потребовали найти замену министру обороны Алексею Резникову, чье имя связано с коррупционными скандалами. Западные страны предлагали назначить женщину на этот пост.