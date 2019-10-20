«Передай другому». Ленивые киллеры нанимали коллег для исполнения заказа

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда Подробнее

История произошла в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. В 2013 году один из бизнесменов решил учинить физическую расправу над конкурентом и нанял киллера. Он заплатил ему два миллиона юаней (по нынешнему курсу это примерно 18 миллионов рублей). Но тот, оставив себе 50% суммы, передал поручение своему коллеге.

Второй наемный убийца тоже оказался ленив и нашел третьего коллегу. Так и передавали они «жертву» от одного к другому. Некоторую часть гонорара каждый оставлял в своем кармане — «за хлопоты».

Последний из киллеров, с виду ничем не примечательный прохожий, отказался убивать за 100 тысяч юаней (эквивалентно примерно 900 тысячам рублей). Наемный убийца нашел жертву и предложил инсценировать исполнение заказа. Тот согласился. Когда спектакль был окончен, бизнесмен-жертва тайно покинул Гуанси и уехал жить в Шанхай.

Через некоторое время он вернулся и стал выяснять, кто же его заказал. Увы, самостоятельное расследование успехом не увенчалось. Пришлось обратиться в полицию.

Правоохранители сначала не поверили рассказу, но потом инициировали расследование. Каково же было их удивление, когда оказалось, что по цепочке заказ на убийство передавали аж пять киллеров! Их всех отправили на скамью подсудимых. Рядом сел и заказчик. 17 октября завершился суд. Все шестеро фигурантов дела получили различные сроки тюремного заключения.