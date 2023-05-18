Мир 18 мая 2023, 07:09 Передачу Украине системы ПРО «Железный купол» назвали бесполезной JPost: передача Украине израильской системы ПРО «Железный купол» не имеет смысла Викимедиа

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Создание на Украине системы противоракетной обороны, по аналогии с «Железным куполом» в Израиле, будет бессмысленным. Об этом в статье для The Jerusalem Post написал военный аналитик Йона Джереми Боб.

По его словам, против передачи этой системы ПРО киевским властям говорят два фактора. Первый — слишком огромная территория страны, второй — более совершенные российские ракеты. Боб отметил, что для создания надежной противовоздушной обороны Украине потребуется десятки систем «Железный купол», а передача нескольких роли не сыграет.

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«Один или два „Железных купола“ из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения», — отметил аналитик.

«Железный купол» — система противоракетной обороны. Ее задача — защита от неуправляемых тактических ракет, чья дальность полета может разниться от четырех до 70 километров. Каждая батарея охватывает территорию 150 квадратных метров. Сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ Василий Кашин рассказал, что она способна защищать территорию от массовых простых артиллерийских боеприпасов.