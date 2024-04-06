Мир 06 апреля 2024, 18:31 Передачу Украине российских активов назвали «выстрелом в ногу» ЕС Figaro: ЕС пострадает от изъятия российских активов, но США это не волнует Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Конфискация российских активов обернется негативными последствиями для Евросоюза. Однако лидеров Соединенных Штатов эти проблемы не волнуют, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в беседе с Figaro.

«Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», — сказал он.

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Аналитик пояснил, что ответная реакция России прежде всего ударит по европейским странам. Резервные активы насчитывают свыше двухсот миллиардов евро ЕС, что значительно превышает сумму, хранимую США, объяснил экономист.

Он добавил, что изъятие российских денег дискредитирует ЕС в глазах инвесторов. Они перестанут считать Евросоюз гарантом прав собственности, но такая ситуация не очень беспокоит Америку.

«Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия», — заключил Штайнбах.

Ранее замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани заявил, что в июне министерства стран G7 предложат своим лидерам идеи, как передать Украине замороженные активы России. Это должно состояться накануне саммита.