Передачу Украине дальнобойных ракет поставили под вопрос | 360°

Мир 15 сентября 2022, 20:35 Поделиться Telegram

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Viber Передачу Украине дальнобойных ракет поставили под вопрос CNN сообщила об отсутствии решения США по передаче Украине ракет ATACMS РИА «Новости»

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Правительство США не намерено менять калибр оружия, которое получает Украина. Подавляющее большинство заявок, которые направляет за океан офис Владимира Зеленского, отклоняют. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Собеседники издания подчеркнули, что вопрос о поставках тактических ракетных комплексов большой дальности, известных как ATACMS, даже не рассматривается, несмотря на неоднократные запросы украинских властей о предоставлении этого оружия за последние несколько месяцев.

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«По нашей оценке, в настоящее время украинским военным не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою», — такое заявление в конце августа сделал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол.

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Американские военные чиновники на условиях анонимности признались, что некоторые виды оружия, которые считаются достаточно мощными, Украина все же может получить. К примеру, истребители F-16. Но произойдет это только в очень отдаленном будущем. Пока никаких обсуждений по вопросу даже не ведут.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов накануне заявил, что поставки американских ракет ATACMS приведут к военному противостоянию России и США. Дипломат напомнил, что дальность американских ракет составляет 300 километров, а это значит, что угроза удара становится реальной для российских регионов.

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