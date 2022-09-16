Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией | 360°

Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией
Роснефть» пригрозила судом кабмину Германии за передачу активов под внешнее управление
РИА «Новости»
Решение правительства Германии передать активы компании «Роснефть» Федеральному сетевому агентству полностью незаконно и по своей сути является экспроприацией собственности акционеров. Об этом говорится в официальном заявлении российской компании.
Поступок правительства Германии в «Роснефти» назвали ожидаемым. Немецкая сторона, отметили в компании, действует по навязанным США правилам. Незаконное завладение активами произошло под прикрытием санкций и решений немецких и польских регуляторов.
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«„Роснефть“ видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», — говорится в сообщении.
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В компании подчеркнули, что выполняли все требования регуляторов, вели открытую и прозрачную работу на немецком рынке, обеспечивая потребителей топливом. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, немецкая «дочка» «Роснефти» обеспечивала выполнение всех контрактов и гарантировала безопасность поставок.
Общие вложения в проекты переработки составили 4,6 миллиарда евро. Компания готовилась к дальнейшему развитию и разрабатывала инвестиционные программы по реализации «зеленых» проектов в области нефтехимии и энергетики.
«Компания понимает, что решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. „Роснефть“ будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — подчеркнули в компании.
«Роснефть» отметила, что теперь не сможет обеспечить промышленную и экологическую безопасность производств.
Правительство Германии объявило о передаче немецких дочерних компаний «Роснефти Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Новый регулятор получил контроль над компаниями и долями в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
Как сообщило РИА «Новости», канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такой шаг сделает страну менее зависимой от России и решений, которые она принимает.