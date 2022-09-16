Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией | 360°

Мир 16 сентября 2022, 23:09 Поделиться Telegram

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Viber Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией Роснефть» пригрозила судом кабмину Германии за передачу активов под внешнее управление РИА «Новости»

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Решение правительства Германии передать активы компании «Роснефть» Федеральному сетевому агентству полностью незаконно и по своей сути является экспроприацией собственности акционеров. Об этом говорится в официальном заявлении российской компании.

Поступок правительства Германии в «Роснефти» назвали ожидаемым. Немецкая сторона, отметили в компании, действует по навязанным США правилам. Незаконное завладение активами произошло под прикрытием санкций и решений немецких и польских регуляторов.

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«„Роснефть“ видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», — говорится в сообщении.

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В компании подчеркнули, что выполняли все требования регуляторов, вели открытую и прозрачную работу на немецком рынке, обеспечивая потребителей топливом. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, немецкая «дочка» «Роснефти» обеспечивала выполнение всех контрактов и гарантировала безопасность поставок.

Общие вложения в проекты переработки составили 4,6 миллиарда евро. Компания готовилась к дальнейшему развитию и разрабатывала инвестиционные программы по реализации «зеленых» проектов в области нефтехимии и энергетики.

«Компания понимает, что решение, принятое федеральным правительством ФРГ, не является временным и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. „Роснефть“ будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — подчеркнули в компании.

«Роснефть» отметила, что теперь не сможет обеспечить промышленную и экологическую безопасность производств.

Правительство Германии объявило о передаче немецких дочерних компаний «Роснефти Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Новый регулятор получил контроль над компаниями и долями в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Как сообщило РИА «Новости», канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такой шаг сделает страну менее зависимой от России и решений, которые она принимает.

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