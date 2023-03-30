Мир 30 марта 2023, 20:10 Передачу Киево-Печерской лавры УПЦ признали недействительной Кабмин Украины отменил распоряжение о передаче УПЦ объектов Киево-Печерской лавры Unsplash

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Украинское правительство признало недействительным распоряжение от 2013 года о передаче Киево-Печерской лавры в пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительство признало утратившим силу распоряжение кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года № 519 „Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви зданий и сооружений», — написал он.

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Ранее Ткаченко сообщил об отклонении иска канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры. По его словам, в лавру отправят комиссию по приемке имущества.

Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» расторгла договор бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. После этого монахов попросили покинуть монастырь до 29 марта. Тогда представители УПЦ обратились в суд, чтобы отстоять права на Лавру.