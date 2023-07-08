Мир 08 июля 2023, 14:35 Передачу кассетных боеприпасов Украине назвали приближением третьей мировой Медведев назвал целью Байдена ядерный армагеддон после передачи кассетных боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение президента США Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов и ее дальнейшее вступление в НАТО приведет к третьей мировой войне. Но цели американского лидера совсем другие. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что два года назад на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве Байден отказался дать гарантии, что Украина не присоединится к НАТО.

Реклама

После по его решению американские войска покинули Афганистан, а сам американский лидер, чтобы скрыть свою ошибку, разорил европейскую экономику, доставил тонны оружия на Украину и развязал затяжной конфликт с Россией.

Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну. Зачем он это делает? Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Медведев подчеркнул, что самым простым ответом можно считать попытку сохранения доминантного положения США в мире, а также уличил Байдена в деменции.

«А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества?» — подытожил он.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о передаче кассетных боеприпасов Украине приняли на фоне дефицита обычных снарядов. По его словам, это временная мера, пока производство артиллерийских боеприпасов не наладится.

По данным Пентагона, кассетные боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Кроме снарядов, туда включили боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и боеприпасы для систем Patriot и HIMARS.