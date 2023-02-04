Мир 04 февраля 2023, 22:28 Передачу арестованных в США активов Малофеева Украине назвали воровством Посольство России назвало воровством передачу активов Малофеева Украине РИА «Новости»

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Власти США занялись воровством чужого имущества ради конъюнктурных интересов. Как сообщил ТАСС, так в посольстве России оценили решение американского Минюста передать арестованные активы предпринимателя Константина Малофеева Украине.

В дипломатическом ведомстве заявили, что этим прецедентом американские власти показали, что такая же судьба ждет любой иностранный бизнес, который действует в стране.

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«Иностранным бизнесменам направили сигнал о том, что их активы не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами», — заявили в посольстве.

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Решение о передаче денег с замороженного счета Малофеева, открытого в американском банке Sunflower подписал генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он напомнил, что такое разрешение ему дал суд, который рассматривал дело о нарушении российским предпринимателем введенных против него санкций. На этом замороженном счете Малофеев хранил около пяти миллионов долларов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что дело Малофеева стало пробным. Он пояснил, что сейчас американцы посмотрят на реакцию мирового сообщества и, если оно окажется слабым, то начнут конфискацию других активов.