Мир 18 августа 2023, 09:05 Передача Украине F-16 даст возможность начать обучение ВСУ — Politico Politico: получение Украиной F-16 даст возможность начать обучение ВСУ United States Air Force

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Одобрение поставки истребителей F-16 для ВСУ из Нидерландов и Дании даст возможность Украине начать обучение ВСУ. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух официальных лиц США, пожелавших не раскрывать свои имена и должности.

По словам одного из источников издания, Украина сможет в полной мере воспользоваться новыми возможностями, когда первая группа пилотов закончит обучение управлению F-16.

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В совокупности эти шаги стали сигналом желания США как можно скорее доставить боевые самолеты на поле боя, отметила газета. Запрос Дании на передачу руководства по эксплуатации и авиасимуляторов представляет последним бюрократическим препятствием со стороны Штатов перед началом обучения пилотированию, пояснила Politico.

Еще один источник издания заявил, что программа обучения стартует в ближайшее время. Но точных сроков не назвал. Ранее Украина направила перечень из 32 летчиков, которые могут начать учиться пилотировать эти истребители. Однако, по словам собеседника газеты, только восемь обладают нужным знанием английского языка, чтобы завершить курс. Остальным нужно сначала подтянуть языковые навыки и знания.

Ранее о том, что Штаты одобрили передачу Украине самолетов от Дании и Нидерландов, после того как завершится подготовка украинских пилотов, сообщило Reuters.