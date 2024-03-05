Мир 05 марта 2024, 13:36 Передача Германией ракет Taurus на Украину оказалась под большим вопросом FT: утечка разговора военных из ФРГ поставила под угрозу поставки Taurus ВСУ IMAGO/Arnulf Hettrich/globallookpress

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Поставки крылатых ракет Taurus из Германии на Украину оказались под угрозой из-за утечки разговора немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Об этом сообщила газета Financial Times.

По мнению авторов материала, в ФРГ возникла «политическая дилемма» в связи с публикацией диалога высокопоставленных военных. Из-за слива разговора канцлеру Германии Олафу Шольцу придется забыть о передаче ВСУ ракет Taurus.

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«Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии», — указали в газете.

Журналисты добавили, что немецкий канцлер оказался «лучшей фигурой на шахматной доске» президента Владимира Путина.

Ранее об утечке разговора офицеров из ФРГ высказался министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, один из военных подключился к незащищенному соединению, из-за чего скандальный диалог появился в Сети.