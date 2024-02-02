Мир 02 февраля 2024, 08:03 Передача Эквадором старой российской техники в пользу США вызвала сомнения в МИД Захарова: Эквадор принял под давлением решение передать российскую технику США РИА «Новости»

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Решение властей Эквадора передать США старую российскую технику принято под давлением. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона ознакомилась с заявлением Эквадора. Захарова напомнила об условиях контракта, согласно которым Эквадор не может передавать технику российского производства третьей стороне без разрешения от Москвы.

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При этом она усомнилась, что США вряд ли бы предложили обменять «металлолом», как его назвали в Эквадоре, на современную технику.

«Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет», — подчеркнула Захарова.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что власти передадут США российскую технику в обмен на новую американского производства на сумму 200 миллионов долларов. При этом лидер южноамериканского государства подчеркнул, что это «металлолом». Он выразил надежду, что решение никак не отразится на отношениях с Россией.