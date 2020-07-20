Перед стартом «Союза» возникли неполадки

Все меньше времени остается до старта «Союза-2.1а» и «Прогресса МС-15» с космодрома Байконур. Во время установки ракеты «Союз-2.1а» на стартовом комплексе специалистам не понравилась работа наземного оборудования.

«В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты Роскосмоса выявили замечание в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено», — заявил ТАСС в Роскосмосе.

Ракету «Союз» доставили из монтажно-испытательного корпуса 20 июля, в 05:30 по московскому времени. Главная задача на этот день — выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, а также обработать и проанализировать телеметрическую информацию, уточнили в пресс-службе Роскосмоса.

А 23 июля пройдет заседание государственной комиссии. На нем примут окончательное решение о пуске «Союза». Он должен пройти 23 июля, в 17:26:22 по московскому времени. К российскому сегменту Международной космической станции носитель и грузовой корабль «Прогресс МС-15» должны будут пристыковаться около 20:47 того же дня. Корабль доставит на станцию топливо, газы, различную аппаратуру, одежду, продукты, лекарства и воду.

Ранее стало известно, что для стыковки с «Прогрессом МС-15» орбиту МКС снизили почти на километр.