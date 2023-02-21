Мир 21 февраля 2023, 08:59 Перед спецоперацией киевский режим создал на границе с Донбассом «наступательный кулак» — Пасечник Врио главы ЛНР Пасечник: киевский режим создал к февралю 2022 года «кулак» у ЛНР и ДНР РИА «Новости»

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Украинская армия в феврале 2022 года стянула силы к границам Луганской и Донецкой народных республик, усилила обстрелы и теракты. Местные жители поняли, что киевский режим задумал наступление, рассказал ТАСС временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«К февралю 2022 года Киев сформировал „наступательный кулак“ на границах республик. Обстановка на линии соприкосновения накалилась до предела», — вспомнил он.

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Массированные удары, теракты и диверсии стали происходить чаще. По словам Леонида Пасечника, эскалация конфликта говорила, что киевский режим взял курс на силовое решение. Мирные жители осознали, что на Украине подготовились к нападению, и в ЛНР объявили эвакуацию. Врио главы республики сказал, что у властей Донбасса не осталось выбора, кроме как попросить помощи России. Спецоперация, по его словам, началась буквально за несколько дней до запланированного наступления украинских подразделений.

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Беженка из ДНР Нина Гнелицкая ранее рассказала, что подслушала разговор украинских военных и узнала о приказе стрелять по жителям Донбасса еще в 2014 году. Ее поселок Великое Мешково Амвроисевского района впервые обстреляли после госпереворота, а в 2022 году возобновили атаки, и она уехала.