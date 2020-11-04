Перед Белым домом произошла стычка полиции и активистов. Видео

В двух кварталах от Белого дома в Вашингтоне произошла потасовка между полицейскими и активистами, поставившими около резиденции президента США грузовик с музыкальным оборудованием. Музыка привлекла значительную толпу.

По данным РИА «Новости», стражи правопорядка попытались оттеснить собравшихся, но те не реагировали. Они заявили, что собрались праздновать победу демократии. Полиция предприняла еще две попытки усмирить толпу, но это удалось сделать только после того, как прибыло усиление.

В полиции Нью-Йорка ранее сообщили, что на случай мародерства и беспорядков намерены перекрыть некоторые районы Манхэттена. Силовики пообещали не жалеть тех, кто попытается устроить эскалацию насилия. Нарушители будут задерживаться.