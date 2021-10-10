Перечислены запреты, коснувшиеся Кейт Миддлтон, как члена королевской семьи

Поклонники королевской семьи Великобритании хвалят Кейт Миддлтон за то, с каким достоинством она исполняет свои обязанности. Ее жизнь может показаться сказочной и легкой, но существует ряд специфических ограничений, которых она не может избежать.

Например, ей нельзя есть картошку. Об этом изданию Еxpress рассказал бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди. Он служил в Букиргемском дворце в 1982–1993 годах и сообщил, что запрет также распространяется на рис и макароны.

Поскольку королева Елизавета II не является поклонницей углеводов, они не появляются на столах членов королевской семьи. В том числе, их лишилась и герцогиня Кембриджская, которая оп слухам очень любит пасту. Королевские правила не допускают употребления моллюсков, поскольку они могут вызвать пищевое отравление.

Кейт Миддлтон обязана избегать случайных прикосновений посторонних людей. Она также не может лечь спать раньше королевы. Бывший личный секретарь королевы сэр Уильям Хезелтин рассказывал, что для принцессы Дианы долгие вечера во дворце были настоящей агонией. Она извинялась и ложилась спать. Ее поведение считалось дурным тоном.

Членам королевской семьи запрещается делать селфи и раздавать автографы из опасения, что их подпись подделают. Кейт может принимать подарки. Но только королева решает, оставить их себе или нет.

На днях стало известно, что жена принца Гарри Меган Маркл в знак примирения подарила герцогине Кембриджской браслет. Они поссорились еще перед свадьбой голливудской актрисы. Маркл была так взвинчена, что накричала на Миддлтон.