Перечислены возможные последствия разрыва отношений России с США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал последствия в случае полного разрыва отношений России с Соединенными штатами. Об этом написала Lenta.ru.

По словам сенатора, разрыв отношений между странами возможен, однако это крайний вариант.

«Возможно ли такое при той позиции, которой придерживаются США: при том провоцировании продолжения конфликта на Украине, при продолжении той санкционной политики, которую они проводят и к которой они склоняют многие другие страны, оказывая на них давление, при тех оскорблениях, которые звучат из США в адрес руководства России, президента? Такое возможно как крайний вариант развития наших отношений с США», — сказал Цеков.

Если такое все же случится, то будут приостановлены практически все контакты стран, в том числе в политической и экономической сферах. Несмотря на то, что сами США в этом не заинтересованы, отношения восстановить будет сложно. Сенатор заметил, что между ведущими ядерными государствами конструктивный диалог должен поддерживаться в любой ситуации.