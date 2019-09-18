Перечислены советы по выживанию во время магнитной бури

Магнитные бури негативно воздействуют на здоровье москвичей, накладывают серьезный отпечаток на физическое и психологическое состояние. Организму приходится перестраиваться под климатическую систему, из-за этого выбрасываются гормоны, ускоряется свертываемость крови, изменяется тонус кровеносных сосудов.

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В основном страдают люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, авитаминозом, причем именно недостатком витаминов В и С, а также нарушениями иммунной системы, избыточным весом, посттравматизмом черепа, переломами.

Тем не менее можно обезопасить себя во время прихода магнитной бури, рассказал невролог. Так, стоит отказаться от употребления чая и кофе и заменить их на другие, более полезные напитки, — отвары шиповника и ромашки. Кроме того, важно избегать серьезных физических и умственных нагрузок, но при этом все равно заниматься физкультурой. Кроме того, нужно отдыхать и спать. А перед тем, как лечь в кровать, необходимо проветрить комнату. Гипертоникам советуют следить за давлением и принимать прописанные лекарства.

Новая магнитная буря начнется на следующей неделе и продлится пять дней. Особенно сильная геомагнитная активность придется на 27 и 28 сентября. Также интенсивность бури возрастет 30 сентября и 2 октября. Сейчас в столице атмосферное давление находится на «барическом дне».