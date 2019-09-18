  • Перечислены советы по выживанию во время магнитной бури

    18 сентября 2019, 18:22

    Алена Макаренко

    Сильнейшая магнитная буря надвигается на Землю. Невролог и психолог Андрей Крицкий дал советы, как пережить «барическое дно» без негативного воздействия на здоровье. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
    Перечислены советы по выживанию во время магнитной бури

    Магнитные бури негативно воздействуют на здоровье москвичей, накладывают серьезный отпечаток на физическое и психологическое состояние. Организму приходится перестраиваться под климатическую систему, из-за этого выбрасываются гормоны, ускоряется свертываемость крови, изменяется тонус кровеносных сосудов.

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    В основном страдают люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, авитаминозом, причем именно недостатком витаминов В и С, а также нарушениями иммунной системы, избыточным весом, посттравматизмом черепа, переломами.

    Тем не менее можно обезопасить себя во время прихода магнитной бури, рассказал невролог. Так, стоит отказаться от употребления чая и кофе и заменить их на другие, более полезные напитки, — отвары шиповника и ромашки. Кроме того, важно избегать серьезных физических и умственных нагрузок, но при этом все равно заниматься физкультурой. Кроме того, нужно отдыхать и спать. А перед тем, как лечь в кровать, необходимо проветрить комнату. Гипертоникам советуют следить за давлением и принимать прописанные лекарства.

    Новая магнитная буря начнется на следующей неделе и продлится пять дней. Особенно сильная геомагнитная активность придется на 27 и 28 сентября. Также интенсивность бури возрастет 30 сентября и 2 октября. Сейчас в столице атмосферное давление находится на «барическом дне».