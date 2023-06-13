Мир 13 июня 2023, 19:11 Перечислены самые опасные района Стамбула, где россиянам рекомендуют не гулять Эксперт по туризму Бандурин: Тарлабаши и Хаджихюсрев — это опасные районы

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Такие районы Стамбула, как Тарлабаши, Хаджихюсрев, Султанбейли, Газиосманпаса являются опасными, и в них русским туристам лучше не появляться. Об этом Pravda.Ru сообщил эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Ранее в Стамбуле при попытке ограбления произошло убийство гражданина России.

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«Есть туристические районы и, наоборот. Рекомендуется там людям останавливаться, которые не являются жителями Стамбула. В них наилучшим образом контролируется и безопасность, и, в принципе, можно рассчитывать на помощь», — отметил эксперт.

Бандурин порекомендовал в вечернее время суток держаться большого скопления людей, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.