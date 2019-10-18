Перечислены причины обвинения России в агрессии на Украине

Бойцы ВСУ Украины получили премии за уничтожение беспилотника ОБСЕ Подробнее

Подобные заявления озвучивают, чтобы держать в тонусе украинских налогоплательщиков, мобилизовать армию и оказывать давление на президента Владимира Зеленского.

«Это такая пугалка, с помощью которой нужно держать налогоплательщиков в узде, а армию — в мобилизованном состоянии. Власти этим занимаются с помощью всевозможных информагентств. <…> Кроме того, подобные заявления делаются для того, чтобы усилить позиции против нынешнего президента, который хотел бы решить проблему», — рассказал Кошкин.

Ранее замначальника Генштаба ВС Украины Андрей Таран рассказал о подготовке «широкомасштабной военной агрессии» со стороны России. При этом он напомнил, что Киев обладает «достаточным количеством подготовленных органов управления». Благодаря им можно контролировать ситуацию на российско-украинской границе.