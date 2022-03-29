Перечислены основные признаки ослабления группировки украинских войск в Донбассе

Сконцентрированная в Донбассе военная группировка украинских войск и националистических батальонов существенно сократилась. Сейчас боевики пытаются прорваться, чтобы присоединиться к другим военным группам. Это связано с тем, что они потеряли большое количество боеприпасов и техники. Об этом «360» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что раньше в Донбассе находилась самая большая группировка войск Украины, но в результате работы российских, донецких и луганских военных ее число значительно сократилось.

«Группировку режут на части, потому что так с ними справиться гораздо проще. Подрезают с северной и южной сторон. При этом снизу работа ведется успешнее, так как в расположенных там населенных пунктах нет заводской агломерации», — заявил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что самые серьезные столкновения произошли в районе города Изюм. Это связано с тем, что через этот населенный пункт проходило снабжение группировки, расположенной в районе города Чугуев.

«Эта группировка, которая стояла под Чугуевом, должна была прорваться к Харькову и пополнить состав так называемого отряда территориальной обороны свежими силами и вооружениями. Бои были упорными, но прорваться им так и не удалось», — заявил Леонков.

Он заявил, что, по предварительной оценке, в Мариуполе остаются порядка четырех тысяч украинских боевиков, которые тоже пытались создать группу прорыва, чтобы покинуть город с остатками боевой техники.

«Перед этой операцией туда прислали вертолет, который сбили над Азовским морем. Видимо, он предназначался для эвакуации руководителей „Азова“*, которые находятся в городе. Но не удалось в очередной раз», — добавил Леонков.

Эксперт отметил, что все эти попытки боевиков прорваться свидетельствуют о том, что объемы боеприпасов и военной техники у них подходят к концу.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили главные задачи первого этапа специальной операции. Он подчеркнул, что сейчас вооруженные силы должны сосредоточиться на освобождении Донбасса от националистов в условиях снижения потенциала украинских войск.

* «Азов» — террористическая группировка, запрещенная в России.