Мир 01 марта 2023, 18:27 Переброску «самолета Судного дня» США в Европу сочли показательной акцией Депутат Швыткин назвал переброску «самолета Судного дня» показательной акцией США United States Air Force

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Решение властей США переправить «самолет Судного дня» E-6B Mercury на территорию Европы объясняется желанием продемонстрировать России собственную боеспособность. Об этом Lenta.ru заявил депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

По его мнению, ситуация сама по себе не представляет для России никакой угрозы.

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«Мы уже привели в боевую готовность стратегические силы ядерного сдерживания. США прекрасно это понимают. Однако можно говорить, что [американцы] вновь закручивают новый виток эскалации в отношениях с Россией», — сказал Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что американская сторона демонстрирует готовность ответить в случае вероятного применения ядерного оружия.

«Хотя мы не собираемся использовать данный тип вооружений. США просто решили бравировать мускулами и таким образом поддержать союзников», — добавил депутат.

Ранее штаб командования войск США в Европе объявил о переброске в Европу E-6B Mercury для выполнения задач европейских сил США.