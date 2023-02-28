Мир 28 февраля 2023, 09:38 Переброшенных в Купянск солдат ВСУ разместили в домах мирных жителей Марочко: почти 700 солдат ВСУ разместили в домах жителей Купянска РИА «Новости»

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Около 700 украинских солдат, которых перебросили в Купянск Харьковской области, расселяют в домах местных жителей. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале.

«Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных украинских военнослужащих, которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан», — сообщил он.

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По словам Марочко, солдаты конфликтуют с командирами из-за того, что им не дали возможности пройти спецподготовку и не научили обращаться с оружием.

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Днем ранее стало известно, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под населенным пунктом Сватово. Марочко заметил, что микроавтобусы с боевиками регулярно ездят из Купянска Харьковской области в Сватово и обратно.

В понедельник, 27 февраля, подполковник ЛНР в отставке заявлял, что российские войска перешли в наступление на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. По его словам, особую активность проявили военные второго армейского корпуса Минобороны.