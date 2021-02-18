Переболевшую ковидом собаку нашли в Латвии

В Латвии в организме собаки нашли антитела к коронавирусу. Они образовались после того, как пес переболел ковидом. Об этом сообщил сайт Delfi со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС).

«Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире», — заявил глава ПВС Марис Балодис.

Сайт Skaties.lv пишет, что хозяева собаки перенесли COVID-19 и решили после этого проверить своего питомца.

За прошедшие сутки в Латвии выявили 708 новых случаев ковида. 13 человек умерли от последствий заражения коронавирусом, сообщило агентство BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний прибалтийской страны. Всего в Латвии выявили 79 351 случай COVID-19. От болезни умер 1521 человек.