Переболевший СОVID-19 подросток дал напутствие тусующимся сверстникам

17-летний Брэндон Фэй из Дублина переболел COVID-19. Он попросил своих сверстников прекратить тусовки во время разгула коронавируса. Молодым легко перенести болезнь. Так же легко можно заразить пожилых людей, которых инфекция убивает.

«Обращаюсь к тинейджерам, которые ходят на ночевки к друзьям, катаются вместе на велосипедах, ходят на пляжи и тусуются группами. Спросите себя, действительно ли это стоит того? Вы же распространяете вирус», — рассказал Фэй изданию Dublin Live.

Парень отметил, что молодежь в случае заражения может легко отделаться. А вот заразить своих родителей, бабушек и дедушек проще простого. Им уже будет гораздо сложнее справиться с последствиями, которые вызывает инфекция.

Фэй заразился в конце марта. У него сначала был кашель, который он списал на астму, но потом ситуация ухудшилась и его положили в больницу. Собеседник признался, что ему было трудно дышать и он ничего не мог есть. Все прошло благополучно — в реанимацию он не попал и к аппарату ИВЛ его не подключали.

О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта, спустя два месяца с небольшим после вспышки в китайском Ухане. Весь мир сейчас живет в режиме повышенной готовности. Новый вирус из КНР подхватили более двух миллионов человек. В России более 27 тысяч заразившихся. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в большинстве регионов ввели режим строгой самоизоляции.