Перебои с подачей воды и электричества произошли в Херсоне | 360°

Мир 13 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Перебои с подачей воды и электричества произошли в Херсоне РИА «Новости»: в Херсоне произошли перебои с подачей воды и света РИА «Новости»

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Перебои с подачей электроэнергии, а также горячей и холодной воды начались в Херсоне. О проблемах сообщило РИА «Новости».

Утром 13 сентября, около 11:00 по московскому времени, в городе пропал свет. Подачу электричества быстро возобновили, но в домах остановили подачу воды.

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Аналогичные проблемы наблюдаются в Новой Каховке, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

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«У нас были перебои с подачей электроэнергии — то включают, то нет, сейчас все отключено», — пояснил он.

Ранее Херсон неоднократно оставался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

В этих регионах сформировали новые администрации, восстановили вещание российских телеканалов и радиостанций.

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