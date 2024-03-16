Мир 16 марта 2024, 04:13 «Перебечики» из России не смогут сорвать голосование в США — Антонов Посол Антонов: у «перебезчиков» из РФ не получится помешать голосованию в США РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Перебежчики» из России не помешают голосованию в США на выборах президента России. Об этом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в беседе с РИА «Новости».

«Русофобские проявления в США продолжают подпитываться представителями рособщины из числа перебежчиков. Эти предатели не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям», — сказал он.

Реклама

По словам дипломата, эти «перебежчики» открыто поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Большинство из них находятся «на крючке ФБР и других американских спецслужб» и готовы на предательство, лишь бы получить подачку и разрешение на проживание в США.

Антонов заявил, что российские дипучреждения в США находятся под усиленной охраной в день выборов президента РФ, а также они готовы к любым попыткам провокаций.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на активность со стороны Запада на фоне выборов президента России.