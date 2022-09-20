PepsiCo прекратила производство напитков в России | 360°

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PepsiCo прекратила производство напитков в России

Reuters: производство напитков PepsiCo остановили в России

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Американская компания PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, Mirinda, Mountain Dew и 7UP в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Все концентраты закончились в России, и производство остановилось», — рассказали в PepsiCo.

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Сообщается, что решение компании «согласуется с заявлением, которое было сделано в марте 2022 года». Тогда PepsiCo сообщила о приостановке продажи газировки и рекламной деятельности в России. Прекращена ли продажа их продуктов в магазинах, представитель компании не ответил. Но на самом деле американскую газировку еще можно встретить на полках русских магазинов.

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Ранее стало известно, что агропромышленная компания Bunge, которая производит масла «Олейна» и Ideal, объявила о продаже бизнеса по переработке масличных семян в России. На продажу выставлен завод в Воронеже. Компания сообщила об этом в пресс-релизе. Покупателем выступил Карен Ванецян, контролирующий акционер Exoil Group и обладающий 25-летним опытом в агропромышленном бизнесе.

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