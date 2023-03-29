Мир 29 марта 2023, 12:13 Pepsi впервые с 2008 года обновила логотип Компания Pepsi впервые за 14 лет обновила логотип YouTube

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Компания Pepsi впервые за 14 лет обновила логотип. Повсеместно новый дизайн начнут использовать не сразу: с осени — в Северной Америке, а в 2024 году — уже по всему миру, сообщил «Коммерсант».

Обновление логотипа приурочили к 125-летию бренда. В компании пояснили, что теперь у банок будет новый визуально четкий силуэт.

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Надпись на логотипе расположили в середине красно-бело-синего круга, при этом основным цветом будет не ярко-синий, как раньше, а темно-синий и черный. Эти цвета используют в линейке напитков без сахара. Так компания решила привлечь внимание к борьбе с потреблением сахара.

Директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан пояснил, что старый логотип немного устарел и уже «не излучает той уверенности и энергии», которые представляет бренд.

В январе издание сообщало, что диетическая газировка сдала свои позиции в России после того, как с рынка ушли бренды Coca-Cola и Pepsi. За год продажи упали почти на 10%.