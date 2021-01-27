Pepsi начнет производить продукты с растительными заменителями

Крупнейшая в мире корпорация в сфере пищевой промышленности PepsiCo объединилась с ведущим производителем искусственного мяса Beyond Meat. Они создали совместное предприятие по производству и сбыту закусок и напитков с растительными заменителями.

Новая компания получила название The PLANeT Partnership, сообщает CNBC.

«PepsiCo представляет собой идеального партнера для нас в этом начинании, имеющем глобальный охват и особую важность», — заявил генеральный директор Beyond Meat Итан Браун.

Сразу после объявлении о совместном предприятии, акции Beyond подскочили на 31%, а PepsiCo на 1%. Это партнерство дает производителю искусственного мяса, относительно новичку в мире продуктов питания, возможность использовать производственный и маркетинговый опыт Pepsi для новых продуктов. Со своей стороны, Pepsi может углубить свои инвестиции в растительные продукты, которые становятся все более популярными, работая с одним из ведущих создателей заменителей мяса.

При этом представители компании PepsiCo надеются, что сотрудничество с Веуоnd поможет сократить вредные выбросы в атмосферу. В прошлом году компания подписала соответствующее соглашение с ООН.