People объявил претендентов на звание самого сексуального мужчины года

За звание самого привлекательного отца года поборются принц Гарри, пловец Райан Лохте, баскетболист Коби Брайант, актеры Райан Рейнольдс и Стивен Ён.

Названы самые популярные имена среди миллиардеров Подробнее

Актеры Эдди Редмейн, Генри Голдинг, Джефф Гольдблюм и Дональд Гловер будут противостоять певцу A$AP Rocky в категории «Самый стильный».

А в категории «самый привлекательный и смешной» среди претендентов комик Тревор Ноа, Хасан Минхадж, Джон Малейни, Роб Делани и Кумейл Нанджиани.

Теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Стефен Карри, автогонщик Даррелл Уоллес, хоккеист Майк Фишер и пловец Майкл Фелпс. поборются за статус самого привлекательного спортсмена.

Сам список еще может пополняться, а победителей объявят уже 15 ноября.