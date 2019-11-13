People объявил претендентов на звание самого сексуального мужчины года
Американский журнал Рeople назвал номинантов на звание самого сексуального мужчины года (Sexiest Man Alive). Победитель будет объявлен по итогам голосования читателей.
За звание самого привлекательного отца года поборются принц Гарри, пловец Райан Лохте, баскетболист Коби Брайант, актеры Райан Рейнольдс и Стивен Ён.
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Актеры Эдди Редмейн, Генри Голдинг, Джефф Гольдблюм и Дональд Гловер будут противостоять певцу A$AP Rocky в категории «Самый стильный».
А в категории «самый привлекательный и смешной» среди претендентов комик Тревор Ноа, Хасан Минхадж, Джон Малейни, Роб Делани и Кумейл Нанджиани.
Теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Стефен Карри, автогонщик Даррелл Уоллес, хоккеист Майк Фишер и пловец Майкл Фелпс. поборются за статус самого привлекательного спортсмена.
Сам список еще может пополняться, а победителей объявят уже 15 ноября.