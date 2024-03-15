Мир 15 марта 2024, 15:54 Пентагон запросил у конгресса 6,5 млрд долларов после помощи Украине Bloomberg: Пентагону потребовалось 6,5 $млрд после помощи Украине U.S. Department of Defense

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После оказания помощи Украине Пентагону самому потребовалась поддержка. По данным источников Bloomberg, ведомство направило в конгресс запрос о выделении 6,5 миллиарда долларов для пополнения запасов вооружений.

Запрос, по информации агентства, датирован 24 февраля. Судя по документу, деньги хотят распределить по разным направлениям — на производство и закупку снарядов, компонентов для ЗРК и РСЗО и прочего.

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Из указанной суммы 2,1 миллиарда планируют пустить на производство 155-миллиметровых снарядов, 915 миллионов долларов — на закупку компонентов для противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, 797 миллионов — на закупку компонентов для ЗРК Patriot, 549 миллионов — на производство ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, 348 миллионов — на закупку противотанковых комплексов TOW и 308 миллионов — на производство приборов ночного видения.

При этом источники Bloomberg обратили внимание, что Пентагон в общей сложности испытывает потребность в пополнении запасов вооружений почти на 10 миллиардов долларов.